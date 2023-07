JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: CONCERT À LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN 7 Boulevard Gambetta Lodève, 17 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Le “Requiem de Mozart” par l’ensemble Arianna, sous la direction de Marie-Paule Nounou.

2023-09-17 17:00:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

7 Boulevard Gambetta

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mozart?s Requiem by the Arianna Ensemble, conducted by Marie-Paule Nounou

Réquiem de Mozart por el Arianna Ensemble, dirigido por Marie-Paule Nounou

Mozarts Requiem mit dem Arianna Ensemble unter der Leitung von Marie-Paule Nounou

