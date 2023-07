DUO ORGUE ET TROMPETTE 7 Boulevard Gambetta Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève DUO ORGUE ET TROMPETTE 7 Boulevard Gambetta Lodève, 8 août 2023, Lodève. Lodève,Hérault L’association Les Amis des Orgues vous propose un concert présenté par un duo orgue (François Olivier) et trompette (Frédéric Presle)..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

7 Boulevard Gambetta

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The association Les Amis des Orgues presents a concert featuring a duo of organ (François Olivier) and trumpet (Frédéric Presle). La asociación Les Amis des Orgues presenta un concierto a dúo de organista (François Olivier) y trompetista (Frédéric Presle). Der Verein Les Amis des Orgues bietet Ihnen ein Konzert an, das von einem Duo aus Orgel (François Olivier) und Trompete (Frédéric Presle) präsentiert wird. Mise à jour le 2023-07-13 par OT LODEVOIS ET LARZAC Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu 7 Boulevard Gambetta Adresse 7 Boulevard Gambetta Ville Lodève Departement Hérault Lieu Ville 7 Boulevard Gambetta Lodève

7 Boulevard Gambetta Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/