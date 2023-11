EXPOSITION – BLOWING IN THE WIND – TRACES D’UN CONFLIT ET ÉCHOS 7 Boulevard du recteur Senn Nancy, 8 novembre 2023, Nancy.

« Blowing in the wind » propose un dialogue entre les murs de Belfast, ville marquée visuellement et socialement par plusieurs décennies de guerre civile, et les paysages irlandais qui l’entourent ; deux séries de photographies sont ainsi mises face-à-face et forment un parcours qui invite à méditer sur la valeur de la paix.

Photographs by Sébastien Lane –

« Blowing in the wind » proposes a dialogue between the walls of Belfast, a city visually and socially scarred by decades of civil war, and the Irish landscapes that surround it; two series of photographs are placed face-to-face, forming a journey that invites us to meditate on the value of peace.

photographer’s website: www.sebastienlane.com

Fotografías de Sébastien Lane –

« Blowing in the wind » ofrece un diálogo entre los muros de Belfast, una ciudad marcada visual y socialmente por décadas de guerra civil, y los paisajes irlandeses que la rodean. Dos series de fotografías se colocan frente a frente, formando un recorrido que invita a meditar sobre el valor de la paz.

sitio web del fotógrafo: www.sebastienlane.com

Fotografien von Sébastien Lane –

« Blowing in the wind » bietet einen Dialog zwischen den Mauern von Belfast, einer Stadt, die visuell und sozial von einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg gezeichnet ist, und den sie umgebenden irischen Landschaften; zwei Fotoserien werden so einander gegenübergestellt und bilden einen Parcours, der dazu einlädt, über den Wert des Friedens zu meditieren.

website des Fotografen: www.sebastienlane.com

