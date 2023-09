SPECTACLE – MA PETITE VOIX 7 Boulevard du recteur Senn Nancy, 7 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

La troupe de théâtre d’improvisation Les Poissons Rouges présente son prochain spectacle à la MJC Pichon « Ma petite voix » suivi d’une Jam session.

– Ma petite voix :

On a tous cette petite voix qui nous conseille ou nous pousse au vice. Et si cette petite voix devenait une entité à part entière avec qui se noue une relation ? Si cet ami imaginaire devenait un partenaire du quotidien, tantôt salvateur, tantôt envahissant…

– Jam Session :

A l’entracte, les spectateurs peuvent s’inscrire afin de monter sur scène en 2ème partie pour jouer des scènes dont le thème sera proposé par les animateur.ices !

Les Poissons Rouges est une troupe d’improvisation théâtrale professionnelle basée à Malzéville et qui propose des spectacles, des ateliers d’improvisation artistique ou appliquée ainsi que des interventions en entreprises ou pour tout type de structure (séminaires, AG, colloques, journées d’intégration, spectacles de Noël …) ainsi que pour des événements privés.

Contact :

06 99 52 19 11

lespoissonsrouges54@gmail.com

FB : lespoissonsrouges

Instagram : les_poissons_rouges_54. Tout public

Samedi 2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . 5 EUR.

7 Boulevard du recteur Senn

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Improv theater troupe Les Poissons Rouges presents its next show at MJC Pichon, « Ma petite voix », followed by a jam session.

– Ma petite voix :

We all have that little voice that advises us or urges us to vice. But what if this little voice were to become an entity in its own right, with whom a relationship could be forged? What if this imaginary friend became a daily partner, sometimes saving, sometimes invading?

– Jam Session :

At intermission, spectators can sign up to go on stage in the 2nd half to perform scenes whose theme will be suggested by the presenters!

Les Poissons Rouges is a professional theatrical improvisation troupe based in Malzéville, offering shows, artistic or applied improvisation workshops, corporate events (seminars, AGMs, colloquia, integration days, Christmas shows, etc.) and private events.

Contact us at

06 99 52 19 11

lespoissonsrouges54@gmail.com

FB: lespoissonsrouges

Instagram: les_poissons_rouges_54

El grupo de teatro de improvisación Les Poissons Rouges presenta su próximo espectáculo en el MJC Pichon, « Ma petite voix », seguido de una jam session.

– Ma petite voix :

Todos tenemos esa vocecita que nos aconseja o nos empuja al vicio. Pero, ¿y si esa vocecita se convirtiera en una entidad por derecho propio, con la que pudiéramos entablar una relación? ¿Y si ese amigo imaginario se convirtiera en un compañero cotidiano, a veces salvador, a veces invasor?

– Jam Session :

En el descanso, los espectadores pueden apuntarse para subir al escenario en la 2ª parte e interpretar escenas sobre un tema sugerido por los presentadores

Les Poissons Rouges es una compañía profesional de improvisación teatral con sede en Malzéville, que ofrece espectáculos, talleres de improvisación artística o aplicada, así como actuaciones para empresas y todo tipo de organizaciones (seminarios, asambleas generales, conferencias, jornadas de integración, espectáculos de Navidad, etc.) y eventos privados.

Póngase en contacto con nosotros

06 99 52 19 11

lespoissonsrouges54@gmail.com

FB: lespoissonsrouges

Instagram: les_poissons_rouges_54

Die Improvisationstheatergruppe Les Poissons Rouges präsentiert ihre nächste Show im MJC Pichon « Ma petite voix », gefolgt von einer Jam-Session.

– Meine kleine Stimme :

Wir alle haben diese kleine Stimme, die uns Ratschläge gibt oder uns zum Laster treibt. Was wäre, wenn diese kleine Stimme zu einem eigenständigen Wesen werden würde, mit dem man eine Beziehung eingeht? Wenn dieser imaginäre Freund zu einem Partner im Alltag würde, der mal rettend, mal aufdringlich ist?

– Jam Session :

In der Pause können sich die Zuschauer anmelden, um im zweiten Teil auf die Bühne zu gehen und Szenen zu spielen, deren Thema von den Animateuren vorgeschlagen wird!

Les Poissons Rouges ist eine professionelle Improvisationstheatergruppe mit Sitz in Malzéville, die Aufführungen, Workshops zu künstlerischer oder angewandter Improvisation sowie Interventionen in Unternehmen oder für alle Arten von Strukturen (Seminare, AGs, Kolloquien, Integrationstage, Weihnachtsshows usw.) sowie für private Veranstaltungen anbietet.

Kontakt:

06 99 52 19 11

lespoissonsrouges54@gmail.com

FB: lespoissonsrouges (Die roten Fische)

Instagram: les_poissons_rouges_54

