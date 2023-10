FAUBOURG DU BLUES | JOHN CHRIS GROUP 7 Boulevard de l’Europe Haudainville, 13 octobre 2023, Haudainville.

Haudainville,Meuse

Formé à Metz en 2004, John Chris Group / JCG est influencé par le Rock, le blues et le funk électrique.

Avec une section cuivres et une rythmique funk’n’roll, la musique de JCG possède une palette de couleurs variées passant par des ambiances calmes et des moments plus intensifs. Le tout restant dans l’esprit groove et funkyfonz’.

LINE-UP

John Chris Meyer (guitare, chant)

Greg Collignon (basse)

Aubin Thil (batterie)

Jay Murphy (clavier, chant)

VB Beaujoie (voix, tambourin). Tout public

Vendredi 2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

7 Boulevard de l’Europe BAR ORGE ET HOUBLON

Haudainville 55100 Meuse Grand Est



Formed in Metz in 2004, John Chris Group / JCG is influenced by rock, blues and electric funk.

With a brass section and a funk?n?roll rhythm section, JCG’s music has a varied palette of colors, ranging from calm atmospheres to more intense moments. All in the spirit of groove and funkyfonz?

LINE-UP

John Chris Meyer (guitar, vocals)

Greg Collignon (bass)

Aubin Thil (drums)

Jay Murphy (keyboard, vocals)

VB Beaujoie (vocals, tambourine)

Formado en Metz en 2004, John Chris Group / JCG está influenciado por el rock, el blues y el funk eléctrico.

Con una sección de metales y una sección rítmica funk?n?roll, la música de JCG tiene una variada paleta de colores, que va desde estados de ánimo tranquilos a momentos más intensos. Todo con el espíritu del groove y el funky funk.

LINE-UP

John Chris Meyer (guitarra, voz)

Greg Collignon (bajo)

Aubin Thil (batería)

Jay Murphy (teclado, voz)

VB Beaujoie (voz, pandereta)

Die 2004 in Metz gegründete John Chris Group / JCG ist von Rock, Blues und elektrischem Funk beeinflusst.

Mit einer Bläsersektion und einem Funk?n?Roll-Rhythmus besitzt die Musik von JCG eine vielfältige Farbpalette, die von ruhigen Stimmungen bis hin zu intensiveren Momenten reicht. Dabei bleibt alles im Geist von Groove und Funkyfonz? erhalten.

LINE-UP

John Chris Meyer (Gitarre, Gesang)

Greg Collignon (Bass)

Aubin Thil (Schlagzeug)

Jay Murphy (Keyboard, Gesang)

VB Beaujoie (Stimme, Tamburin)

Mise à jour le 2023-09-29 par OT GRAND VERDUN