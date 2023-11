27ème Salon Asphodèle 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau, 8 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le salon Asphodèle entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et de consommer, regroupe cette année plus de 200 exposants. Ceux-ci, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de transformation, etc. sont sélectionnés par un comité en fonction de leurs offres, certifiés bio et/ou respectant une démarche alternative et durable, mais avant tout respectueuse de l’humain.

Marché bio et gourmand, le salon Asphodèle permet aux visiteurs de rencontrer des producteurs venus des quatre coins de la France pour partager leur savoir-faire et leur passion.

Horaires:

vendredi 8 : 13h – 20h

samedi 9 : 10h – 19h

dimanche 10 : 10h – 18h.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

7 Boulevard Champetier de Ribes Parc des expositions

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, the Asphodèle trade show, entirely dedicated to organic products and new ways of living and consuming, brings together over 200 exhibitors. The exhibitors – craftsmen, producers, designers, processors, etc. – are selected by a committee on the basis of their offers, certified organic and/or respecting an alternative and sustainable approach, but above all respectful of people.

An organic and gourmet market, the Asphodèle fair enables visitors to meet producers from all over France to share their know-how and passion.

Opening hours:

friday 8: 1pm – 8pm

saturday 9th: 10am – 7pm

sunday 10th: 10am – 6pm

Este año, el salón Asphodèle, dedicado íntegramente a los productos ecológicos y a las nuevas formas de vivir y consumir, contará con más de 200 expositores. Los expositores -artesanos, productores, diseñadores, transformadores, etc.- son seleccionados por un comité en función de su oferta, certificada ecológica y/o que respeta un enfoque alternativo, sostenible y, sobre todo, respetuoso con las personas.

Como mercado ecológico y gastronómico, la feria Asphodèle ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer a productores de toda Francia y compartir su saber hacer y su pasión.

Horario de apertura:

viernes 8: 13.00 h – 20.00 h

sábado 9 : 10.00 h – 19.00 h

domingo 10 : 10.00 h – 18.00 h

Die Messe Asphodèle, die ganz dem Thema Bio und neuen Lebens- und Konsumformen gewidmet ist, vereint dieses Jahr mehr als 200 Aussteller. Diese Handwerker, Produzenten, Designer, Verarbeitungsbetriebe usw. werden von einem Komitee aufgrund ihres Angebots ausgewählt, das bio-zertifiziert ist und/oder alternative und nachhaltige, vor allem aber menschenfreundliche Ansätze respektiert.

Auf dem Bio- und Feinschmeckermarkt Asphodèle können die Besucher Produzenten aus ganz Frankreich treffen, die ihr Know-how und ihre Leidenschaft mit ihnen teilen.

Öffnungszeiten:

freitag, 8. Juni: 13:00 – 20:00 Uhr

samstag, 9. : 10h – 19h

sonntag 10: 10h – 18h

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Pau