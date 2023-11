Exposition Dinoshark 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau, 11 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La sortie en famille à ne pas rater ! Deux mondes et deux univers différents réunis, pour le plus grand plaisir des petits et grands. Pour la première fois à Pau, l’expo DinoShark, la plus grande exposition itinérante en Europe. L’exposition grandeur nature de la terre des dinosaures aux géants des mers.

À découvrir : Requins ,tortues ,dinosaures, Pieuvres ,baleines etc. Et en exclusivité les deux plus grands animaux robotisés : la grande baleine Pacifique de 24 m de long et le t-rex de 15m animatroniques. Également le village des pirates. Activités pour enfants, fouilles archéologiques ,structures gonflables et quizz avec diplôme à la clé.

Restauration sur place

Plus d’infos 06 44 96 79 16

Pas de prévente. Les billets sont en vente directement sur place les jours de l’exposition.

2023-11-11 fin : 2023-11-12 19:00:00. EUR.

7 Boulevard Champetier de Ribes Parc des Expositions

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A family outing not to be missed! Two worlds and two different universes come together, to the delight of young and old alike. For the first time in Pau, the DinoShark exhibition, the largest travelling exhibition in Europe. A life-size exhibition from the land of the dinosaurs to the giants of the seas.

Discover sharks, turtles, dinosaurs, octopuses, whales and more. And exclusively the two largest robotized animals: the 24-m-long Great Pacific Whale and the 15-m-long animatronic t-rex. Also the pirate village. Activities for children, archaeological digs, inflatable structures and quizzes with diplomas.

Catering on site

More info 06 44 96 79 16

No pre-sales. Tickets on sale directly on site on exhibition days

Una excursión familiar que no debe perderse Dos mundos y dos universos diferentes se unen para deleite de grandes y pequeños. Por primera vez en Pau, la exposición DinoShark, la mayor exposición itinerante de Europa. Una exposición a tamaño real desde la tierra de los dinosaurios hasta los gigantes de los mares.

Descubra tiburones, tortugas, dinosaurios, pulpos, ballenas y mucho más. Y en exclusiva los dos animales robóticos más grandes: la ballena del Pacífico de 24 metros y el t-rex animatrónico de 15 metros. También el pueblo pirata. Actividades para niños, excavaciones arqueológicas, estructuras hinchables y concursos con entrega de diplomas.

Restauración in situ

Más información 06 44 96 79 16

No hay venta anticipada. Las entradas pueden adquirirse directamente in situ los días de la exposición

Der Familienausflug, den Sie nicht verpassen sollten! Zwei verschiedene Welten und Universen vereint, zur Freude von Groß und Klein. Zum ersten Mal in Pau: die DinoShark-Expo, die größte Wanderausstellung Europas. Die lebensgroße Ausstellung reicht vom Land der Dinosaurier bis zu den Giganten der Meere.

Zu entdecken gibt es: Haie, Schildkröten, Dinosaurier, Kraken, Wale und vieles mehr. Und exklusiv die beiden größten Robotertiere: der 24 m lange Pazifische Wal und der 15 m lange animatronische T-Rex. Auch das Dorf der Piraten. Aktivitäten für Kinder, archäologische Ausgrabungen, Hüpfburgen und Quiz mit Diplom.

Verpflegung vor Ort

Weitere Informationen: 06 44 96 79 16

Es gibt keinen Vorverkauf. Eintrittskarten werden an den Ausstellungstagen direkt vor Ort verkauft

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Pau