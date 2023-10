Salon du champignon 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau, 15 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le traditionnel Salon du Champignon accueille tous les passionnés de nature et s’inscrit cette année encore dans de cadre de la Fête de la Science avec un focus plus particulier autour du thème « Changement climatique ».

L’occasion de voir toute la diversité du règne fongique grâce à une exposition unique de près de 300 espèces fraichement collectées dans notre région ; l’opportunité également de discuter avec les membres passionnés de l’association et d’en savoir plus sur l’écologie, la toxicité, la comestibilité…

Le Salon est gratuit, ouvert à tous les amateurs ou simplement curieux de découvrir et d’apprendre, débutants ou confirmés, jeunes ou adultes. Vous pouvez nous amener vos cueillettes pour identification et exposition..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

7 Boulevard Champetier de Ribes Parc des expositions

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The traditional Salon du Champignon welcomes all nature lovers, and this year is once again part of the Fête de la Science, with a special focus on the theme of « Climate Change ».

It’s an opportunity to see the full diversity of the fungal kingdom, thanks to a unique exhibition of almost 300 species freshly collected in our region; it’s also a chance to talk to passionate members of the association and find out more about ecology, toxicity, edibility…

The Salon is free of charge, and open to all hobbyists or those simply curious to discover and learn, beginners or experienced, young or old. You’re welcome to bring your pickings for identification and display.

El tradicional Salon du Champignon acoge a todos los amantes de la naturaleza, y este año vuelve a formar parte de la Fête de la Science, con especial atención al tema del « Cambio Climático ».

Es la ocasión de contemplar toda la diversidad del reino fúngico, gracias a una exposición única de casi 300 especies recién recolectadas en nuestra región. También es la ocasión de hablar con apasionados miembros de la asociación y saber más sobre ecología, toxicidad y comestibilidad…

La exposición es gratuita y está abierta a cualquier persona, principiante o experimentada, joven o mayor, interesada en descubrir y aprender. Le invitamos a traer sus cosechas para identificarlas y exponerlas.

Der traditionelle Salon du Champignon heißt alle Naturbegeisterten willkommen und findet auch in diesem Jahr im Rahmen der Fête de la Science statt, mit einem besonderen Fokus auf das Thema « Klimawandel ».

Sie haben die Gelegenheit, die ganze Vielfalt des Pilzreiches dank einer einzigartigen Ausstellung von fast 300 frisch gesammelten Arten aus unserer Region zu sehen; die Gelegenheit auch, mit den begeisterten Mitgliedern des Vereins zu diskutieren und mehr über Ökologie, Toxizität, Essbarkeit… zu erfahren.

Der Salon ist kostenlos und steht allen Amateuren oder einfach nur neugierigen Entdeckern und Lernenden offen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Jugendliche oder Erwachsene. Sie können Ihre gesammelten Pflanzen zum Bestimmen und Ausstellen mitbringen.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Pau