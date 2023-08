Foire de Pau 2023 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau, 16 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le monde associatif va donner le « LA » avec les 200 exposants du Forum de La Ville de Pau (samedi 16) et la Journée du Bénévolat (dimanche 17). Une pléiade de démonstrations sportives, culturelles ou artistiques vont ainsi voir le jour en extérieur et sous les Halls.

En complément, la Foire accueille pour ce 1er Week-end un espace 100% Montagne et pour la première fois « Le Village des Métiers des Armées et de la Sécurité» avec des présentations interactives autour de l’exposition d’équipements et de véhicules d’intervention (hélicoptère…). Un rassemblement inédit des principaux régiments du Sud Ouest (et pas que…) mobilisés pour faire découvrir au public leur quotidien, leurs missions et susciter des vocations..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

7 Boulevard Champetier de Ribes Parc des expositions

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The associative world will be setting the pace with 200 exhibitors at the Forum de La Ville de Pau (Saturday 16th) and the Journée du Bénévolat (Sunday 17th). A host of sporting, cultural and artistic demonstrations will take place both outdoors and in the Halls.

In addition, for this 1st weekend, the show will be hosting a 100% Mountain area and, for the first time, the « Village des Métiers des Armées et de la Sécurité » (Army and Security Trades Village), with interactive displays of emergency equipment and vehicles (helicopters, etc.). An unprecedented gathering of the main regiments of the South-West (and not only?) mobilized to let the public discover their daily life, their missions and to arouse vocations.

El mundo asociativo marcará el ritmo con los 200 expositores del Forum de La Ville de Pau (sábado 16) y la Journée du Bénévolat (Jornada del Voluntariado) (domingo 17). Numerosas manifestaciones deportivas, culturales y artísticas tendrán lugar tanto en el exterior como en los pabellones.

Además, para este 1er Fin de Semana, la Feria acogerá un espacio 100% Montaña y, por primera vez, el « Pueblo de las Fuerzas Armadas y de los Oficios de Seguridad », con exposiciones interactivas de equipos y vehículos de emergencia (helicópteros, etc.). Un encuentro único de los principales regimientos del Suroeste (y no sólo…) movilizados para hacer descubrir al público su vida cotidiana, sus misiones y despertar vocaciones.

Die 200 Aussteller auf dem Forum de la Ville de Pau (Samstag, 16. Juni) und dem Journée du Bénévolat (Sonntag, 17. Juni) geben den Ton an. Auf dem Außengelände und in den Hallen werden zahlreiche sportliche, kulturelle und künstlerische Vorführungen stattfinden.

Wochenende einen 100%igen Bergbereich und zum ersten Mal das « Village des Métiers des Armées et de la Sécurité » mit interaktiven Präsentationen rund um die Ausstellung von Ausrüstungen und Einsatzfahrzeugen (Hubschrauber?). Die wichtigsten Regimenter aus dem Südwesten (und nicht nur dort) sind zum ersten Mal zusammengekommen, um den Besuchern ihren Alltag und ihre Aufgaben näher zu bringen und Berufungen zu wecken.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pau