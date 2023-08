Foire de Pau 2023: « Les 50 ans du Disco avce Cerrone » 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau, 15 septembre 2023, Pau.

Place au monde agricole avec cette année une thématique jeunesse et nouvelles générations : Des épreuves des Olympiades régionales de l’enseignement agricole s’ajoutent aux animaux de la Ferme éphémère et au ring de présentation des races du département. Une occasion pédagogique et conviviale de côtoyer une centaine d’animaux et de mettre en valeur l’excellence de l’élevage.

Autre nouveauté qui va attirer tous les regards (en particulier ceux des 4-12 ans !) : la mise en place d’une exposition autour de l’univers fascinant des dinosaures. 80 créatures géantes et animées (répliques en taille réelles) vont « envahir » le Parc des Expositions pour une expérience 100% immersive qui pourra m^me donner lieu à des parties de « laser game » à ciel ouvert héritées des scénarios de Spielberg !.

Make way for the world of agriculture, with this year?s theme being youth and new generations: In addition to the animals on the ephemeral farm and the ring presenting the department?s breeds, there will be competitions in the regional agricultural education Olympics. An educational and convivial opportunity to rub shoulders with around a hundred animals and showcase the excellence of livestock breeding.

Another eye-catching new feature (especially for 4-12 year-olds!) is an exhibition on the fascinating world of dinosaurs. 80 giant, animated creatures (life-size replicas) will « invade » the Parc des Expositions for a 100% immersive experience, including open-air « laser game » games inspired by Spielberg scenarios!

Abran paso al mundo de la agricultura, cuyo tema de este año es la juventud y las nuevas generaciones: Las competiciones de las Olimpiadas Regionales de Educación Agrícola se desarrollarán junto a los animales de la granja temporal y un ring de exhibición de razas locales. Una ocasión educativa y de convivencia para codearse con un centenar de animales y mostrar la excelencia de la ganadería.

Otra novedad que no dejará indiferente a nadie (especialmente a los niños de 4 a 12 años) es una exposición sobre el fascinante mundo de los dinosaurios. 80 gigantescas criaturas animadas (réplicas a tamaño real) « invadirán » el Recinto Ferial en una experiencia 100% inmersiva que podría dar lugar incluso a juegos al aire libre « laser game » inspirados en los escenarios de Spielberg

Platz für die Welt der Landwirtschaft, dieses Jahr mit dem Thema Jugend und neue Generationen: Neben den Tieren der Ferme éphémère und dem Ring, in dem die Rassen des Departements vorgestellt werden, finden auch Prüfungen der regionalen Olympiade des Landwirtschaftsunterrichts statt. Eine pädagogische und gesellige Gelegenheit, um mit 100 Tieren in Kontakt zu treten und die Exzellenz der Viehzucht hervorzuheben.

Eine weitere Neuheit, die alle Blicke auf sich ziehen wird (vor allem die der 4- bis 12-Jährigen!), ist eine Ausstellung rund um die faszinierende Welt der Dinosaurier. 80 riesige, animierte Kreaturen (Nachbildungen in Originalgröße) werden das Messegelände erobern und ein 100% immersives Erlebnis bieten, das sogar zu einem Laserspiel unter freiem Himmel führen kann, wie man es aus Spielbergs Drehbüchern kennt!

