Ballet Casse noisette au cinéma Le Rex 7 Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat, 24 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 15:00:00

fin : 2023-12-24

Le Royal Ballet, Casse-Noisette de 2h50 minutes

Les créations d’époque de Julia Trevelyan Oman apportent un charme festif à cette production bien-aimée du Royal Ballet de Peter Wright, où la magie des contes de fées s’associe à des danses spectaculaires dans ce ballet classique inoubliable. Avec Entracte avec boissons chaudes et petits gâteaux..

7 Boulevard Barbusse

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT de Noblat