Soirée beaujolais nouveau 7 Boulevard Aristide Briand Montélimar, 16 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Au programme : apéritif charcuterie, présence de la fromagerie La boîte à Meuh. Chanteur guitariste live tout au long de la soirée. Menu bouchon Lyonnais midi et soir! Dégustation Beaujolais Nouveau…..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

7 Boulevard Aristide Briand Bar La panthère noire

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the program: a charcuterie aperitif, and La boîte à Meuh cheese factory. Live singer-guitarist throughout the evening. Bouchon Lyonnais menu for lunch and dinner! Beaujolais Nouveau tasting….

En el programa: aperitivo con embutidos y visita de la quesería La boîte à Meuh. Cantante-guitarrista en directo durante toda la velada. Menú Bouchon Lyonnais para el almuerzo y la cena Degustación de Beaujolais Nouveau….

Auf dem Programm stehen ein Aperitif mit Wurstwaren und die Anwesenheit der Käserei La boîte à Meuh. Sänger und Live-Gitarrist den ganzen Abend lang. Menü « bouchon Lyonnais » mittags und abends! Verkostung Beaujolais Nouveau….

