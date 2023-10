Halloween 7 Boulevard Aristide Briand Montélimar, 31 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Soirée Halloween en partenariat avec La Bête, notre superbe bière artisanale, un Dj live. Cadeaux et goodies à gogo!.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

7 Boulevard Aristide Briand Bar La panthère noire

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Halloween party in partnership with La Bête, our superb craft beer, a live DJ. Gifts and goodies galore!

Fiesta de Halloween en colaboración con La Bête, nuestra magnífica cerveza artesanal, y un DJ en directo. ¡Regalos y golosinas en abundancia!

Halloween-Party in Zusammenarbeit mit La Bête, unserem großartigen selbstgebrauten Bier und einem Live-DJ. Geschenke und Goodies in Hülle und Fülle!

Mise à jour le 2023-10-18 par Montélimar Tourisme Agglomération