Soirée DJ set 7 Boulevard Aristide Briand Montélimar, 15 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Save the date : grande soirée Salsa à La Panthère noire! Restauration sur place et piste de danse extérieure..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

7 Boulevard Aristide Briand Bar La panthère noire

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Save the date: Salsa night at La Panthère noire! On-site catering and outdoor dance floor.

Reserva la fecha: ¡noche de salsa en La Panthère noire! Catering in situ y pista de baile al aire libre.

Save the date: Große Salsa-Party im Schwarzen Panther! Essen und Trinken vor Ort und Tanzfläche im Freien.

