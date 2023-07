Concert : Summer tour de l’association Montélo Chante 7 Boulevard Aristide Briand Montélimar, 13 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

L’association Montélo Chante vous invite à sa tournée estivale! Profitez d’un concert de variété..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

7 Boulevard Aristide Briand Bar La Panthère Noire

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Montélo Chante association invites you to its summer tour! Enjoy a variety concert.

La asociación Montélo Chante le invita a su gira de verano Disfrute de un concierto de variedades.

Der Verein Montélo Chante lädt Sie zu seiner Sommertournee ein! Genießen Sie ein abwechslungsreiches Konzert.

