Conférence : de l’arbre au meuble 7 bis Rue de l’église Salies-de-Béarn, mercredi 17 janvier 2024.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 18:30:00

fin : 2024-01-17

Alain Abadie et Mathias Masco vous proposent une conférence originale : de l’arbre au meuble ! Qu’on ne s’y trompe pas, les meubles de l’école salisienne sont des témoins de l’histoire qu’il ne faut pas négliger… venez découvrir leurs secrets et avoir un nouveau regard sur les meubles d’antan, de nos grands-parents ou arrières grands-parents…

7 bis Rue de l’église Centre d’exposition Oustàu Dou Saleys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



