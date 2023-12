Ateliers poterie – Spécial vacances 7 bis Rue Chanzy Saint-Macaire, 23 octobre 2023, Saint-Macaire.

Saint-Macaire Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-23 10:00:00

fin : 2023-10-27 11:30:00

Pendant les vacances scolaires, Anne Faccinetto vous propose de découvrir des techniques céramiques et de vous exprimer de manière créative avec de l’argile. Les ateliers durent 2 heures et sont destinés aux enfants à partir de 5 ans ou aux parents/enfants.

Réservation obligatoire par téléphone..

EUR.

7 bis Rue Chanzy L’Entrepot’ – Atelier de poterie

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-09-04 par OT Sauternes Graves Landes Girondines