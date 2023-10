Poterie, les ateliers du samedi 7 bis Rue Chanzy Saint-Macaire, 9 septembre 2023, Saint-Macaire.

Saint-Macaire,Gironde

Pour tous ceux qui veulent essayer la poterie, vivre des ateliers sans engagement, Anne FACCINETTO propose des ateliers à thème les 1er et 2ème samedis de chaque mois.

Les ateliers comportent deux apprentissages en parallèle :

– la technique de façonnage,

– la technique de décor.

Voir les thèmes proposés sur le site annefaccinetto.com

Sur réservation en ligne ou par téléphone.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 12:00:00. EUR.

7 bis Rue Chanzy Anima – Atelier de poterie

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For all those who want to try pottery, to experience workshops without commitment, Anne FACCINETTO offers themed workshops on the 1st and 2nd Saturday of each month.

The workshops include two parallel apprenticeships:

– the shaping technique,

– the technique of decoration.

See the proposed themes on the annefaccinetto.com website

By reservation online or by phone

Para todos aquellos que quieran probar la alfarería, experimentar talleres sin compromiso, Anne FACCINETTO ofrece talleres temáticos el primer y segundo sábado de cada mes.

Los talleres constan de dos sesiones de aprendizaje paralelas:

– la técnica de conformación,

– la técnica de decoración.

Consulte los temas propuestos en el sitio annefaccinetto.com

Con reserva en línea o por teléfono

Für alle, die die Töpferei ausprobieren und unverbindliche Workshops erleben möchten, bietet Anne FACCINETTO am 1. und 2. Samstag jedes Monats Themenworkshops an.

In den Workshops werden zwei Lerninhalte parallel vermittelt:

– die Technik des Formens,

– die Technik des Dekorierens.

Siehe die angebotenen Themen auf der Website annefaccinetto.com

Auf Online-Reservierung oder telefonisch

