Un film « culte » à découvrir et goûter. 7 bis, route du Temple Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Un film « culte » à découvrir et goûter. 7 bis, route du Temple Arès, 16 mars 2024, Arès. Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00 De 14h à 17h.

Public adolescent – Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire..

De 14h à 17h.

Public adolescent – Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire.

De 14h à 17h.

Public adolescent – Gratuit.

Renseignements et inscription obligatoire. .

7 bis, route du Temple PAIJ

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-27 par OT Arès Détails Catégories d’Évènement: Arès, Gironde Autres Code postal 33740 Lieu 7 bis, route du Temple Adresse 7 bis, route du Temple PAIJ Ville Arès Departement Gironde Lieu Ville 7 bis, route du Temple Arès Latitude 44.7710738 Longitude -1.1332629 latitude longitude 44.7710738;-1.1332629

7 bis, route du Temple Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/