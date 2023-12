Ciné-goûter 7 bis route du temple Arès, 28 février 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 16:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

Un moment convivial à partager en famille à la médiathèque, pour les cinéphiles en herbe. Les films proposés sont particulièrement adaptés à une première expérience au cinéma.

Des films qui recèlent des trésors d’inventivité et d’originalité qu’il serait dommage de rater.

Dès 7 ans – Gratuit.

Inscription obligatoire..

7 bis route du temple Médiathèque

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Arès