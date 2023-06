Tournoi de Mario Kart sur Switch 7 bis route du Temple Arès, 2 août 2023, Arès.

Arès,Gironde

Bananes, bombes ou carapaces, évite les pièges et appuie sur le champignon pour rouler vers la victoire !

Dès 8 ans – Gratuit

Inscription obligatoire.

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 16:30:00. .

7 bis route du Temple Médiathèque d’Arès

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Bananas, bombs or shells, avoid the traps and press the mushroom button to roll to victory!

Ages 8 and up – Free

Registration required

Plátanos, bombas o proyectiles, ¡evita las trampas y pulsa el botón para conducir hacia la victoria!

A partir de 8 años – Gratis

Es necesario registrarse

Bananen, Bomben oder Panzer, weiche den Fallen aus und drücke auf die Tube, um zum Sieg zu rollen!

Ab 8 Jahren – Kostenlos

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Arès