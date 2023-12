Venue du Père Noël 7 bis, Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux, 9 décembre 2023 14:00, Bacqueville-en-Caux.

Bacqueville-en-Caux,Seine-Maritime

Venez rencontrer le Père Noël en boutique de 10h à 12h et de 14h à 18h , photos gratuites.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

7 bis, Place du Général de Gaulle

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



Come and meet Santa Claus in the store from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm , free photos ????

Ven a conocer a Papá Noel en la tienda de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, fotos gratuitas ????

Treffen Sie den Weihnachtsmann im Geschäft von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, kostenlose Fotos?

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux