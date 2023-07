Visite Biot aux jardins 7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot Biot Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Biot Visite Biot aux jardins 7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot Biot, 16 septembre 2023, Biot. Visite Biot aux jardins Samedi 16 septembre, 09h00 7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot Venez découvrir les jardin partagés de la ville de Biot avec l’association Biot aux jardins. 7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot 7 bis chemin des bachettes, Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.biot.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T09:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T09:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Biot Autres Lieu 7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot Adresse 7 bis chemin des bachettes, Biot Ville Biot Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville 7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot Biot

7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot Biot Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biot/