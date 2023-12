Nuit de la lecture – Programme 7 bis Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse, 20 janvier 2024, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:30:00

fin : 2024-01-20

Nuit de la lecture sur le thème « Le Corps ».

Nuit de la lecture sur le thème « Le Corps »

Nuit de la Lecture « Le Corps » à la bibliothèque Rollinat.

Atelier Découverte de la Sophrologie, sur inscription : de 10h30 à 15h30

Escape game ; La magie du corps humain – 8 ans et plus sur réservation à 15h00

Découverte de la danse et chant trad, tout public de 16h30 à 17h00

Projection d’un film documentaire sur un festival de danse trad. dans l’Allier, tout public à partir 10 ans de 18h30 à 19h00.

EUR.

7 bis Avenue Rollinat

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-23 par OT Vallée de la Creuse