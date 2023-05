Les contes des 3/6 ans 7 bis Avenue Rollinat, 14 juin 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

La Bibliothèque Rollinat d’Argenton-sur-Creuse propose une lecture de contes pour les 3 à 6 ans.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 11:00:00. EUR.

7 bis Avenue Rollinat

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



The Rollinat Library of Argenton-sur-Creuse proposes a reading of tales for 3 to 6 years old

La Biblioteca Rollinat de Argenton-sur-Creuse ofrece una sesión de cuentacuentos para niños de 3 a 6 años

Die Bibliothek Rollinat in Argenton-sur-Creuse bietet eine Märchenlesung für 3- bis 6-Jährige an

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Vallée de la Creuse