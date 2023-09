BALADE NATURE : GARRIGUE EN FOLIE AVEC LE CPIE 7 bd du Riverain Poussan, 2 novembre 2023, Poussan.

Poussan,Hérault

Créer en utilisant les outils naturels à disposition et fournis. Figure, graphisme, couleurs et matières seront au programme de cet atelier. Faisons surgir des figures et des motifs des rochers et des arbres par la pratique du land art..

2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

7 bd du Riverain

Poussan 34560 Hérault Occitanie



Create using the natural tools provided. Figures, graphics, colors and materials will be the focus of this workshop. Let’s conjure up figures and patterns from rocks and trees through the practice of land art.

Cree utilizando las herramientas naturales que se le proporcionarán. Figuras, gráficos, colores y materiales serán los protagonistas de este taller. Vamos a conjurar figuras y patrones a partir de rocas y árboles utilizando el land art.

Kreieren Sie mithilfe von natürlichen Werkzeugen, die Ihnen zur Verfügung stehen und bereitgestellt werden. Figuren, Grafiken, Farben und Materialien stehen auf dem Programm dieses Workshops. Lassen wir durch die Praxis der Land Art Figuren und Muster aus Felsen und Bäumen hervorgehen.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE