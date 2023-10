CONCERT DU PERNO 7 Bd du Recteur Senn Nancy, 6 décembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Nous sommes l’association « Le Père Noël est un Rockeur » de l’école des Mines de Nancy. Notre association a pour mission d’organiser un concert caritatif de rock le 6 décembre prochain à la MJC Pichon. Nous choisissons chaque année, pour la programmation, au moins deux groupes professionnels et deux groupes constitués d’élèves de notre école. Pour payer son billet, chaque spectateur donne un jouet ou une peluche d’occasion, puis nous amenons ces jouets au Secours Populaire qui les redistribue aux enfants défavorisés pour Noël.. Tout public

Mercredi 2023-12-06 20:00:00 fin : 2023-12-06 23:00:00. 0 EUR.

7 Bd du Recteur Senn

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



We are the « Le Père Noël est un Rockeur » association from Nancy’s Ecole des Mines. Our association’s mission is to organize a charity rock concert on December 6 at MJC Pichon. Each year, we choose at least two professional groups and two groups made up of students from our school. To pay for their tickets, each spectator donates a second-hand toy or stuffed animal, which we then take to Secours Populaire for redistribution to underprivileged children for Christmas.

Somos la asociación « Le Père Noël est un Rockeur » de la Escuela de Minas de Nancy. La misión de nuestra asociación es organizar un concierto de rock benéfico el 6 de diciembre en el MJC Pichon. Cada año elegimos al menos dos grupos profesionales y dos grupos formados por alumnos de nuestra escuela. Para pagar sus entradas, cada espectador dona un juguete o un peluche de segunda mano, que luego llevamos al Secours Populaire para que lo redistribuya entre los niños desfavorecidos en Navidad.

Wir sind der Verein « Le Père Noël est un Rockeur » der Ecole des Mines de Nancy. Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, am 6. Dezember in der MJC Pichon ein Benefiz-Rockkonzert zu organisieren. Wir wählen jedes Jahr für das Programm mindestens zwei professionelle Bands und zwei Bands, die aus Schülern unserer Schule bestehen, aus. Um seine Eintrittskarte zu bezahlen, spendet jeder Zuschauer ein gebrauchtes Spielzeug oder ein Plüschtier. Wir bringen diese Spielsachen dann zur Secours Populaire, die sie zu Weihnachten an benachteiligte Kinder weiterverteilt.

Mise à jour le 2023-10-25 par DESTINATION NANCY