Le Maitre des Cols 7 Bagot Centre Savigny-sur-Aisne, 12 juillet 2023, Savigny-sur-Aisne.

Savigny-sur-Aisne,Ardennes

La cave du Maître des Cols vous accueille toute l’année du mercredi au samedi de 10h à 12h et 14h à 19h, le dimanche de 10h à 12h. Facile d’accès, située sur l’axe Vouziers – Ste Ménehould , le magasin est spacieux et bien agencé. La sélection est aussi riche que les conseils. Propose une large gamme de vins (Agriculture biologique, Appellation d’Origine INAO, Vigneron Indépendant…). Les animations estivales en extérieur se feront dans un cadre champêtre autour du petit étang. Ateliers dégustation.

7 Bagot Centre

Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est



The cellar of the Maître des Cols welcomes you all year round from Wednesday to Saturday from 10am to 12pm and 2pm to 7pm, and on Sunday from 10am to 12pm. Easily accessible, located on the Vouziers – Ste Ménehould axis, the store is spacious and well laid out. The selection is as rich as the advice. It offers a wide range of wines (organic agriculture, Appellation d’Origine INAO, Vigneron Indépendant?). The outdoor summer animations will take place in a rural setting around the small pond. Tasting workshops

La bodega Maître des Cols le recibe todo el año de miércoles a sábado de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00, y los domingos de 10:00 a 12:00. De fácil acceso, situada en la carretera Vouziers – Ste Ménehould, la tienda es espaciosa y está bien distribuida. La selección es tan rica como los consejos. Ofrece una amplia gama de vinos (ecológicos, Denominación de Origen INAO, Vigneron Indépendant…). Los eventos estivales al aire libre tienen lugar en un entorno rural alrededor del pequeño estanque. Talleres de cata

Der Weinkeller des Maître des Cols empfängt Sie das ganze Jahr über von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Das Geschäft ist leicht zu erreichen und liegt auf der Achse Vouziers – Ste Ménehould. Es ist geräumig und gut eingerichtet. Die Auswahl ist ebenso reichhaltig wie die Beratung. Es gibt eine große Auswahl an Weinen (aus biologischem Anbau, INAO, Vigneron Indépendant usw.). Die Sommerveranstaltungen im Freien finden in einem ländlichen Rahmen rund um den kleinen Teich statt. Verkostungsworkshops

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme