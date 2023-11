Rencontre : Le Maire vous répond en direct sur Facebook 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac La baule escoublac, 2 décembre 2023, La baule escoublac.

Rencontre : Le Maire vous répond en direct sur Facebook Samedi 2 décembre, 11h00 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac

Facebook Live avec Monsieur Franck Louvrier, Maire de La Baule-Escoublac.

>> Envoyez vos questions dès maintenant : communication@mairie-labaule.fr

En précisant votre quartier ou intervenez en direct pendant le live !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

