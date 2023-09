Conseil municipal du 29 septembre 2023 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac La baule escoublac, 29 septembre 2023, La baule escoublac.

Conseil municipal du 29 septembre 2023 Vendredi 29 septembre, 18h00 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac Entrée libre: 0

Le Conseil Municipal est retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville : https://www.facebook.com/VilleLaBaule/

Ordre du jour :

N°

Titre

Elu Référent

1

Modification du nombre d’administrateurs du conseil d’administration du CCAS

Nathalie

HAZARD

2

Modification du nombre de représentants au sein des comités consultatifs

Jean-Philippe DUPUIS

3

Modification des représentants de la collectivité dans les différents organismes

Jean-Philippe DUPUIS

4

Adoption des rapports annuels d’activité des délégataires de service public

Bertrand

PLOUVIER

5

Attribution de compensation définitive 2023

Jean-Philippe DUPUIS

6

Approbation de la convention cadre pour la mutualisation de services entre Cap Atlantique et la Ville de La Baule-Escoublac

Bertrand

PLOUVIER



7

Approbation de la convention pour l’accueil de la MAM (Maison des assistants maternels) à l’école des Pléiades

Nathalie

HAZARD



8

Approbation de la charte des ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Karine

CHALLIER



9

Convention de partenariat ville de La Baule-Escoublac – Association « Labsport »

Annabelle

GARAND

10

Acquisition auprès des Consorts CALLAC et ROUSSEL du terrain à usage de parking cadastré CN 1, avenue Henri Bertho

Danielle

RIVAL



11

Avenant n°1 à la convention de financement des études préliminaires de création d’un passage souterrain entre l’allée des Crocus et l’avenue Saint-Hubert ainsi que la suppression du passage à niveau 401 bis à La Baule-Escoublac.

Xavier

LEQUERRE



Mise à jour

22/09/23

