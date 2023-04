Conseil municipal du 31 mars 2023 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Conseil municipal du 31 mars 2023
Vendredi 31 mars, 18h00
7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac

Le Conseil Municipal est retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville : https://www.facebook.com/VilleLaBaule/ et sur Youtube : https://www.youtube.com/@villelabaule

Ordre du jour :
1 Approbation du règlement budgétaire et financier Jean-Philippe DUPUIS
2 Contrat avec la SNCF pour la réalisation d'une visite détaillée de la passerelle des Floralies

Xavier LEQUERRE 3 Approbation d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour des travaux sur le réseau d’alimentation en eau potable, allée de la Masse

Xavier LEQUERRE 4 Approbation de la convention d’objectifs et de moyens avec la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) pour l’accueil de mineurs en Accueil collectif de mineurs (ACM)

Karine CHALLIER 5 Protocole de résiliation de la convention entre la SAS Les Grandes Vacances et la ville

Christophe MATHIEU 6 Contribution exceptionnelle au profit du Parc naturel régional de Brière

Bruno DENIS 7 Attribution d’une subvention d’investissement à la Société des concours hippiques de La Baule

Jean-Philippe DUPUIS 8 Attribution d’une subvention à l’Orchestre d’Harmonie de La Baule

Jean-Philippe DUPUIS 9 Autorisation du Maire à signer le marché d’entretien d’espaces verts sur la commune de La Baule-Escoublac

2023-03-31T18:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

