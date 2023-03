Opération toutes Pompes Dehors à La Baule 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac, 20 mars 2023, La baule escoublac.

Opération toutes Pompes Dehors à La Baule 20 mars – 1 avril 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac

Cette année encore la Ville de La Baule-Escoublac s’associe une nouvelle fois à l’Association « Onco Plein Air » pour son opération « Toutes Pompes Dehors ».

Chaque année, en mars, « Onco Plein Air » organise une grande collecte de chaussures usagées pour financer une semaine de vacances pour les enfants de l’association, soignés pour un cancer aux CHU de Nantes et d’Angers.

Lors de la dernière édition, plus de 53 tonnes de chaussures ont été collectées, représentant un chèque de 23 500€ permettant ainsi d’offrir un séjour à de jeunes malades atteints de cancer ou de leucémie et suivis par les médecins du service Oncho-pédiatrique du CHU de Nantes.



Du 20 mars au 1er avril déposez vos chaussures (portables et attachées) dans des containeurs signalés prévus à cet effet :

Ecole Tanchoux-Les Erables

Ecole du bois Robin

Ecole Maternelle les Pléiades

Ecole élémentaire les Pléiades

Ecole élémentaire Paul Minot

Ecole maternelle Paul Minot

Ecole Saint-Joseph Pavie

Ecole du Sacré Cœur

Anne de mairie du Guézy

Annexe de mairie d’Escoublac

Annexe de mairie Lajarrige

Hôtel de Ville

7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac

ECO SOLIDARITE