Conseil municipal du 27 janvier 2023

Vendredi 27 janvier, 18h00
7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac

Public

Le Conseil Municipal est retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville : https://www.facebook.com/VilleLaBaule/ Ordre du jour : 1 – Convention de partenariat entre la ville et l’offic…

Le Conseil Municipal est retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville : https://www.facebook.com/VilleLaBaule/

Ordre du jour :

1 – Convention de partenariat entre la ville et l’office municipal des sports (OMS)

2 – Adhésion à l’association Plante&Cité et à l’association nationale des élus des communes touristiques (ANETT)

3 – Incorporation dans le domaine privé communal de divers biens présumés vacants et sans maître (forêt d’Escoublac, Kerquessaud, Saint-Servais)

4 – Dénomination d’une voie située lieu-dit « La Ville Massonnet » pour répondre au besoin de numérotage de plusieurs logements

5 – Rectificatif à la délibération du 29 juillet 2022 sur la désignation de l’acquéreur relative à la cession de la parcelle communale BY 720

6 – Autorisation en vue de déposer des dossiers sur des propriétés communales et/ou sur le domaine public

7 -Dispositif de prise en charge des frais de mission et mandats spéciaux des élus

8 – Modification de la désignation des représentants de la collectivité au Comité Social Territorial

9 – Définition du nombre de suppléants siégeant au Comité Social Territorial à la Formation Spécialisée

10 – Autorisation du Maire à signer le marché de fourniture de mobilier d’éclairage public dans le cadre des aménagements de la promenade de mer

11 – Autorisation du Maire à signer le marché de travaux de désamiantage des enrobés dans le cadre des aménagements de la promenade de mer

12 – Autorisation du Maire à signer le marché de réhabilitation de l’éclairage du terrain principal rugby et football au stade Moreau-Defarges

13 – Autorisation du Maire à signer le marché de fourniture et mise en place de signalisation de jalonnement



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T18:00:00+01:00

2023-01-27T20:00:00+01:00