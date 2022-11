Conseil municipal du 28 novembre 2022 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Le Conseil Municipal est retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville : https://www.facebook.com/VilleLaBaule/

N° Titre Elu Référent
1 Débat d'orientation budgétaire 2023 Jean-Philippe DUPUIS
2 Approbation de la convention pour la liquidation du syndicat intercommunal à vocation unique de l'aérodrome La Baule-le Pouliguen-Pornichet Xavier

LEQUERRE 3 Création d’un budget annexe « Aérodrome » Jean-Philippe DUPUIS 4 Désignation d’un partenaire de mutuelle communale Annabelle

GARAND 5 Actualisation des délégations du Conseil municipal confiées à monsieur le Maire Bertrand

PLOUVIER 6 Approbation de la convention d’occupation du site du camping du Bois d’Amour destiné à la mise en place d’hébergements temporaires dédié notamment à l’accueil de saisonniers Laurence

BRIAND 7 Approbation des tarifs pour l’utilisation de la patinoire et de la piste de luge, au jardin de la Victoire, pour les fêtes de fin d’année Laurence

BRIAND 8 Approbation de la convention avec l’association « Les jardiniers de la presqu’ile » pour la mise à disposition de terrains permettant la réalisation de jardins partagés Annabelle

GARAND 9 Autorisation pour déposer une demande de permis d’aménager pour la construction d’un parking secteur des Roches Rouges Xavier

LEQUERRE 10 Rétrocession dans le domaine public communal de la parcelle BE 357, route de Nérac Caroline

GLON 11 Rétrocession dans le domaine public communal de la voirie du lotissement ‘ La Ville Halgand ‘ Caroline

GLON 12 Cession à M. André DUPONT de la parcelle BR 265 sise 9, avenue des Améthystes Caroline

GLON 13 Dénomination ‘ Square de la France libre ‘ de l’espace situé à la jonction du Pont Chevrel et de l’avenue des Noëlles Bruno

MISSET 14 Evolution de la restauration scolaire (modification du règlement intérieur et rectification des tarifs). Annabelle

GARAND 15 Attribution de subventions à divers organismes Jean-Philippe DUPUIS Mise à jour 17/11/22

2022-11-28T18:00:00+01:00

2022-11-28T20:00:00+01:00

