Menu de Noël à emporter de Mr Guss 7 Avenue Mondenard Nérac, 24 décembre 2023, Nérac.

Nérac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24

fin : 2023-12-25

Le restaurant Mr Guss vous propose un menu de Noël à emporter :

– Entrées :

Opéra de foie gras glacé au porto, coeur crémeux à la poire, cake noix de pécans, oignons rouge pickles, crumble de spéculos, brioche à la châtaigne

Gravlas de truite ikejime marbré aux algues, caviar de yuzu, mayonnaise aux herbes fraîches, carottes fermentées, gaufre au sarrazin

– Plats :

Pithivier aux topinambour et noisette torréfiées, patate douce rôties, duxelles de girolles, jus réduit à la truffe d’hiver, chips croustillante

Dinde farcie au foie gras en croute de châtaigne, churros à la truffe, crémeux de carottes aux épices, navets glacés au miel, tuile croquante, jus réduit monté au beurre

– Dessert :

Bûche de Noël au chocolat dulcey, insert clémentine, biscuit madeleine moelleux, tuile au cacao amer, glace macaron.

7 Avenue Mondenard Mr Guss

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



