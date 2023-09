Concert de Noël 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte, 20 décembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

À l’approche de Noël, le Conservatoire vous invite à partager un moment privilégié en compagnie des élèves et de l’équipe enseignante. Les grands ensembles seront à l’honneur : musiques actuels, cordes, vents, chœur, etc., pour votre plus grand bonheur !.

2023-12-20 18:45:00 fin : 2023-12-20 20:30:00. .

7 avenue Maréchal Juin Salle des fêtes

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the run-up to Christmas, the Conservatoire invites you to share a special moment in the company of its students and teaching staff. The big ensembles will be in the spotlight: contemporary music, strings, winds, choir, etc., for your enjoyment!

En vísperas de la Navidad, el Conservatorio le invita a compartir un momento especial en compañía de sus alumnos y profesorado. Los grandes conjuntos serán los protagonistas: música contemporánea, cuerdas, vientos, coro, etc., ¡para su disfrute!

Kurz vor Weihnachten lädt Sie das Konservatorium ein, einen besonderen Moment mit den Schülern und Lehrern zu verbringen. Die großen Ensembles werden im Mittelpunkt stehen: aktuelle Musik, Streicher, Bläser, Chöre usw., zu Ihrer Freude!

Mise à jour le 2023-09-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence