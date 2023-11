Loto spécial Noël 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte, 3 décembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Organisé par l’ANFANOMA. Nombreux lots : Jambons crus, panier garnis, caddie garni, wonderbox, robot mr cuisine, skateboard, drône, trottinette électrique, jouet enfants, playstation 5 et plus encore ! Restauration et buvette sur place..

2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 . .

7 avenue Maréchal Juin Salle des fêtes

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by ANFANOMA. Lots of prizes: raw hams, gift baskets, gift carts, wonderboxes, mr cuisine robots, skateboards, drones, electric scooters, children’s toys, playstation 5 and much more! Catering and refreshments on site.

Organizado por ANFANOMA. Muchos premios: jamones crudos, cestas regalo, carritos regalo, wonderboxes, robots mr cuisine, monopatines, drones, patinetes eléctricos, juguetes para niños, playstation 5 y ¡mucho más! Catering y refrescos in situ.

Organisiert von der ANFANOMA. Zahlreiche Preise: Rohschinken, Geschenkkorb, Einkaufswagen, Wonderbox, Küchenmaschine, Skateboard, Drohne, Elektroroller, Kinderspielzeug, Playstation 5 und vieles mehr! Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence