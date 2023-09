Thé dansant 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Catégories d’Évènement: Drôme

Pierrelatte Thé dansant 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte, 8 octobre 2023, Pierrelatte. Pierrelatte,Drôme Animé par Bruno Jouve. Organisé par l’ASSE..

2023-10-08 14:30:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

7 avenue Maréchal Juin Salle des fêtes

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hosted by Bruno Jouve. Organized by ASSE. Organizado por Bruno Jouve. Organizado por ASSE. Moderiert von Bruno Jouve. Organisiert von der ASSE. Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu 7 avenue Maréchal Juin Adresse 7 avenue Maréchal Juin Salle des fêtes Ville Pierrelatte Departement Drôme Lieu Ville 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte latitude longitude 44.37646;4.692803

7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/