Romuald Maufras 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 3 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Romuald démarre sa carrière artistique dans un groupe de ska et de reggae. Tout bascule quand il pousse la porte d’un café-théâtre à Nantes, sa ville natale.

Depuis, l’Artiste a fait son chemin, que ce soit dans les théâtres parisiens et dans l’Hexagone.

Il nous présente son nouveau spectacle mitonné à sa façon : Un humour socialement engagé, sa marque de fabrique, mais aussi l’évocation humoristique de ses propres déboires.

D’une sensibilité insolente quand ses doigts se baladent sur la guitare, d’une drôlerie tout en finesse qui s’avère parfois piquante voir un peu trash, l’Artiste est une douceur acidulée à la saveur délicieusement addictive.

Le Saviez-vous ?

Les vidéos humoristiques de Romuald Maufras sont devenues un must, il compte une communauté de 69K abonnés sur Instagram, 46K sur Facebook et 49k sur TikTok.

2024-01-19 fin : 2024-01-19 23:00:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant Centre Culturel Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Romuald began his artistic career in a ska and reggae band. Everything changed when he pushed open the door of a café-théâtre in his native Nantes.

Since then, Romuald has gone on to perform in Parisian theaters and elsewhere in France.

He presents us with his new show, cooked up in his own way: socially-aware humor, his trademark, but also a humorous evocation of his own setbacks.

With his cheeky sensitivity when his fingers play the guitar, and his finely-honed wit that sometimes turns out to be piquant or even a little trashy, L’Artiste is a tangy sweetness with a deliciously addictive flavor.

Did you know?

Romuald Maufras’ humorous videos have become a must-see, with a community of 69K followers on Instagram, 46K on Facebook and 49k on TikTok

Romuald empezó su carrera artística en un grupo de ska y reggae. Todo cambió cuando abrió la puerta de un café-teatro en Nantes, su ciudad natal.

Desde entonces, Romuald ha actuado en teatros parisinos y de otros lugares de Francia.

Aquí presenta su nuevo espectáculo, un humor propio, comprometido con la sociedad, pero también una evocación humorística de sus propios contratiempos.

Con una sensibilidad insolente cuando sus dedos se pasean sobre la guitarra, y una finura de humor que a veces puede ser picante o incluso un poco ramplón, L’Artiste es una dulzura acidulada con un sabor deliciosamente adictivo.

¿Lo sabía?

Los vídeos humorísticos de Romuald Maufras se han convertido en una cita ineludible, y cuenta con una comunidad de 69.000 seguidores en Instagram, 46.000 en Facebook y 49.000 en TikTok

Romuald beginnt seine künstlerische Karriere in einer Ska- und Reggae-Band. Alles ändert sich, als er die Tür eines Theatercafés in seiner Heimatstadt Nantes aufstößt.

Seitdem hat der Künstler seinen Weg gemacht, sei es in den Theatern von Paris oder im gesamten Hexagon.

Er präsentiert uns seine neue Show, die er auf seine eigene Art und Weise zusammengestellt hat: sozial engagierter Humor, sein Markenzeichen, aber auch die humorvolle Darstellung seiner eigenen Rückschläge.

Mit seiner unverschämten Sensibilität, wenn seine Finger über die Gitarre wandern, seiner feinen Komik, die sich manchmal als pikant oder ein wenig trashig erweist, ist der Künstler eine säuerliche Süßigkeit mit einem köstlichen Geschmack, der süchtig macht.

Was wissen Sie darüber?

Romuald Maufras’ humorvolle Videos sind zu einem Muss geworden. Er hat eine Community von 69K Abonnenten auf Instagram, 46K auf Facebook und 49k auf TikTok

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Limoges Métropole