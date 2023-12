Collectif 129 + Six Fingers 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 4 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Une formation de type big band, similaire à ceux des grands noms du jazz : Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller…

Ce type de formation est sans doute la plus complète est la plus riche pour jouer et faire apprécier le jazz. Le style des morceaux interprétés par le Collectif 129 se révèle très éclectique, et va du swing au rythm & blues en passant par le funk et la salsa.

Cette formation peut être autant appréciée par un public profane découvrant le jazz que par un public averti..

2024-01-17 fin : 2024-01-17 23:00:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant Centre Culturel Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A big band-style formation, similar to those of the great names of jazz: Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller…

This type of band is undoubtedly the most complete and richest for playing and appreciating jazz. The style of music performed by Collectif 129 is highly eclectic, ranging from swing and rhythm & blues to funk and salsa.

This band can be enjoyed by lay audiences discovering jazz as well as by the more experienced.

Una formación de big band, similar a las de los grandes nombres del jazz: Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller…

Este tipo de banda es sin duda el más completo y el más rico para tocar y apreciar el jazz. El estilo de música que interpreta el Collectif 129 es muy ecléctico, desde el swing y el rhythm & blues hasta el funk y la salsa.

Este grupo puede ser disfrutado tanto por un público profano que descubre el jazz como por un público informado.

Eine Big-Band-ähnliche Besetzung, ähnlich wie bei den großen Namen des Jazz: Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller…

Diese Art der Besetzung ist zweifellos die umfassendste und reichhaltigste, um Jazz zu spielen und anderen schmackhaft zu machen. Der Stil der vom Collectif 129 gespielten Stücke erweist sich als sehr eklektisch und reicht von Swing über Funk und Salsa bis hin zu Rhythm & Blues.

Diese Formation kann sowohl von einem Laienpublikum, das den Jazz entdeckt, als auch von einem erfahrenen Publikum geschätzt werden.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Limoges Métropole