La Bonne Nouvelle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 20 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Qu’est-ce qui les a tant séduits dans le capitalisme ?

Qu’est-ce qui les a fait changer ?

Trois hommes et trois femmes bien nés, bons élèves, winners du capitalisme mondialisé ou super-technocrates, racontent leur désamour d’un système auquel ils ont dédié leurs plus belles années.

Une comédie qui grince sacrément !

Réservation au 05 55 77 37 50 ou par mail : expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

CCM Jean-Gagnant, grande salle..

2023-12-20 fin : 2023-12-21 20:40:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant CCM Jean-Gagnant (grande salle)

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



What is it about capitalism that appeals to them so much?

What made them change?

Three well-born men and women, good students, winners of globalized capitalism or super-technocrats, recount their disenchantment with a system to which they dedicated their best years.

A comedy that really grates!

Bookings on 05 55 77 37 50 or by e-mail: expression7@wanadoo.fr

(Suggested by Expression 7)

CCM Jean-Gagnant, large auditorium.

¿Qué tiene el capitalismo que les atrae tanto?

¿Qué les hizo cambiar?

Tres hombres y mujeres bien nacidos, buenos estudiantes, triunfadores del capitalismo globalizado o supertecnócratas, hablan de su desencanto con un sistema al que dedicaron sus mejores años.

¡Es una comedia que realmente rechina!

Reservas en el 05 55 77 37 50 o por correo electrónico: expression7@wanadoo.fr

(Sugerido por Expression 7)

CCM Jean-Gagnant, sala grande.

Was hat sie am Kapitalismus so begeistert?

Was hat sie dazu gebracht, sich zu ändern?

Drei wohlgeborene Männer und Frauen, gute Schüler, Winner des globalisierten Kapitalismus oder Supertechnokraten, berichten von ihrer Unlust an einem System, dem sie ihre besten Jahre gewidmet haben.

Eine Komödie, die ordentlich quietscht!

Reservierung unter 05 55 77 37 50 oder per E-Mail: expression7@wanadoo.fr

(Vorgeschlagen von Expression 7)

CCM Jean-Gagnant, großer Saal.

