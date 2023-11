Les Mokets 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 19 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h30.

Durée 1h.

Les Mokets, c’est Nat à la guitare et Martine aux percussions.

Après avoir joué dans différents groupes (rock, musique trad, bluegrass, country…) elles forment un duo en 2013. Duo de charme, tout en légèreté, malice, complicité et humour.

Un esprit franco-anglo-folk avec des reprises où s’accordent à merveille voix, guitare, et petites percussions. Un univers sobre, intimiste, une complicité évidente qui nous est offerte sans chichi… une invitation au partage. Elles passent d’Anne Sylvestre à Midnight Oil sans complexe et tout ça accommodé à leur sauce !

Entrée libre.

7 Avenue Jean Gagnant Centre Culturel Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8:30pm.

Duration 1h.

Les Mokets is Nat on guitar and Martine on percussion.

After playing in various bands (rock, trad, bluegrass, country?) they formed a duo in 2013. A charming duo, full of lightness, mischief, complicity and humor.

A French-English-folk spirit, with covers that perfectly combine voice, guitar and small percussion instruments. A sober, intimate universe, an obvious complicity offered to us without fuss? an invitation to share. From Anne Sylvestre to Midnight Oil, they’ve got it all down pat!

Free admission

A las 20.30 h.

Duración: 1 hora.

Les Mokets son Nat a la guitarra y Martine a la percusión.

Después de tocar en varios grupos (rock, música tradicional, bluegrass, country, etc.), formaron un dúo en 2013. Un dúo encantador, lleno de ligereza, picardía, complicidad y humor.

Un espíritu franco-inglés-folk, con versiones que son una mezcla perfecta de voz, guitarra y pequeños instrumentos de percusión. Un universo sobrio e íntimo, una complicidad evidente que se nos ofrece sin aspavientos… una invitación a compartir. Van de Anne Sylvestre a Midnight Oil sin complejos, ¡y lo hacen todo a su manera!

Entrada gratuita

Um 20:30 Uhr.

Dauer: 1 Stunde.

Les Mokets, das sind Nat an der Gitarre und Martine an den Percussions.

Nachdem sie in verschiedenen Gruppen (Rock, traditionelle Musik, Bluegrass, Country usw.) gespielt haben, gründen sie 2013 ein Duo. Ein charmantes Duo mit viel Leichtigkeit, Schalk, Komplizenschaft und Humor.

Ein französisch-anglo-folkiger Geist mit Coverversionen, bei denen Stimme, Gitarre und kleine Perkussionsinstrumente wunderbar harmonieren. Ein nüchternes, intimes Universum, eine offensichtliche Komplizenschaft, die uns ohne Chichi angeboten wird? eine Einladung zum Teilen. Sie gehen ohne Komplexe von Anne Sylvestre zu Midnight Oil über, und das alles nach ihrem Geschmack!

Freier Eintritt

