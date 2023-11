Les toboggans poétiques 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 12 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Soirée d’improvisation artistique autour de la danse et de la musique.

Kézako ? C’est une succession de propositions artistiques : textes, musique, chanson, danse… Un cabaret foutraque, foisonnant, fantastique, tragique, drôle, sensible…

Des moments d’échanges et de rencontres autour d’un verre..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 22:30:00. .

7 Avenue Jean Gagnant CCM Jean-Gagnant (petite salle)

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An evening of artistic improvisation around dance and music.

Kézako? A succession of artistic proposals: texts, music, song, dance? A crazy, overflowing, fantastic, tragic, funny, sensitive cabaret?

It’s an opportunity to meet and exchange ideas over a drink.

Una velada de improvisación artística en torno a la danza y la música.

¿Qué es Kézako? Es una sucesión de propuestas artísticas: textos, música, canciones, danza? Un cabaret loco, lleno de fantasía, tragedia, humor y sensibilidad?

Es una oportunidad para encontrarse y charlar tomando una copa.

Abend der Improvisationskunst rund um Tanz und Musik.

Was ist Kézako? Eine Abfolge von künstlerischen Vorschlägen: Texte, Musik, Chansons, Tanz? Ein verrücktes Kabarett, überbordend, fantastisch, tragisch, lustig, sensibel?

Momente des Austauschs und der Begegnung bei einem Glas.

