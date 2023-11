L’autruche et l’ascidie 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 12 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Dans la savane, quelque part à l’ouest du continent africain, un braconnier dressé à l’avant de son pickup, poursuit une autruche. L’accident survient.

Dans l’océan pacifique, à quelques encablures du rivage, une jeune ascidie se débat avec le filet fantôme qui la poursuit.

L’autruche, blessée, errera jusqu’à l’océan. Le braconnier est laissé pour mort. L’ascidie se métamorphose. La tempête est proche qui verra bientôt se rejoindre les deux animaux.

Finalement, le braconnier prend la parole pour raconter cette fable.

Métaphores, poésie et humour sont les outils pour évoquer la perte de biodiversité et le pillage des richesses naturelles par les humains.

Tout public..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 20:30:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant CCM Jean-Gagnant (petite-salle)

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the savannah, somewhere in West Africa, a poacher stands at the front of his pickup truck in pursuit of an ostrich. An accident occurs.

In the Pacific Ocean, a short distance from shore, a young sea squirt struggles with the ghost net that pursues her.

The wounded ostrich wanders back to the ocean. The poacher is left for dead. The sea squirt undergoes a metamorphosis. A storm is brewing that will soon see the two animals reunited.

Finally, the poacher speaks up to tell the tale.

Metaphors, poetry and humor are the tools used to evoke the loss of biodiversity and the plundering of natural riches by humans.

Suitable for all audiences.

En la sabana, en algún lugar del oeste de África, un cazador furtivo se pone al frente de su camioneta en persecución de un avestruz. Se produce un accidente.

En el océano Pacífico, a poca distancia de la orilla, una joven mequetrefe lucha con la red fantasma que la persigue.

El avestruz herido regresa al océano. El cazador furtivo es dado por muerto. El chorro de mar sufre una metamorfosis. La tormenta se acerca y los dos animales pronto se reunirán.

Finalmente, el cazador furtivo toma la palabra para contarlo.

Metáforas, poesía y humor son las herramientas utilizadas para evocar la pérdida de biodiversidad y el expolio de los recursos naturales por el hombre.

Apto para todos los públicos.

In der Savanne, irgendwo im Westen des afrikanischen Kontinents, verfolgt ein Wilderer auf der Vorderseite seines Pickups einen Strauß. Es kommt zu einem Unfall.

Im Pazifik, nur einen Steinwurf von der Küste entfernt, kämpft ein junger Ascidie mit dem Geisternetz, das ihn verfolgt.

Der verletzte Strauß irrt bis zum Ozean umher. Der Wilderer wird tot zurückgelassen. Die Ascidie verwandelt sich. Der Sturm steht bevor, der die beiden Tiere bald wieder vereinen wird.

Schließlich ergreift der Wilderer das Wort und erzählt die Fabel.

Metaphern, Poesie und Humor sind die Mittel, um den Verlust der Artenvielfalt und die Plünderung der natürlichen Reichtümer durch den Menschen zu thematisieren.

Für alle Altersgruppen.

