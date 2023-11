Illuminating surface 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 7 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Suite à une résidence de recherche et création qui s’intitule : ILLUMINATING SURFACE , Laure Delamotte-Legrand, en collaboration avec le CRAFT Limoges vous propose de venir voir la mise en lumière d’une plage verticale composée de rochers en porcelaine de Limoges.

Découvrez comment la création lumière donne couleur, vie et mouvement à la blancheur immaculée de la porcelaine et permet une expérience immersive, le tout accompagné d’une création sonore.

Une véritable expérience sensorielle au cœur de la matière..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 20:00:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant CCM Jean-Gagnant (petite-salle)

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Following a research and creation residency entitled ILLUMINATING SURFACE , Laure Delamotte-Legrand, in collaboration with CRAFT Limoges, invites you to come and see the illumination of a vertical beach made of Limoges porcelain rocks.

Discover how the lighting design gives color, life and movement to the immaculate whiteness of the porcelain, creating an immersive experience, accompanied by a sound creation.

A truly sensory experience at the heart of the material.

Tras una residencia de investigación y creación titulada ILLUMINATING SURFACE , Laure Delamotte-Legrand, en colaboración con CRAFT Limoges, le invita a venir a ver la iluminación de una playa vertical formada por rocas de porcelana de Limoges.

Descubra cómo el diseño de iluminación da color, vida y movimiento a la inmaculada blancura de la porcelana, creando una experiencia envolvente, acompañada de un diseño sonoro.

Una verdadera experiencia sensorial en el corazón del material.

Im Anschluss an eine Forschungs- und Kreationsresidenz mit dem Titel: ILLUMINATING SURFACE bietet Ihnen Laure Delamotte-Legrand in Zusammenarbeit mit dem CRAFT Limoges die Möglichkeit, die Beleuchtung eines vertikalen Strandes aus Limoges-Porzellanfelsen zu sehen.

Entdecken Sie, wie die Lichtkreation dem makellosen Weiß des Porzellans Farbe, Leben und Bewegung verleiht und eine immersive Erfahrung ermöglicht, die von einer Klangkreation begleitet wird.

Eine echte Sinneserfahrung im Herzen der Materie.

