Samdmatt + Dan Bred 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 7 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Une soirée originale avec deux concerts acoustiques qui auront pour décors la peinture et la mosaïque.

SamDmatt c’est un duo plein de peps, une rencontre entre la pétillante Julie à la voix exceptionnelle et le blues-man Patrick à la guitare.

Un mélange de paillettes et de rhum pour faire scintiller des compositions originales et des reprises, surprenantes, qui nous entraînent dans leur bonne humeur pleine de complicité !

DAN BRED : auteur compositeur interprète, son univers musical, aux sources d’inspiration multiples, nous livre en version acoustique accompagné du percussionniste Xavier, son regard sur la société, l’amour, le partage.

Le lâcher prise sans rien lâcher surtout pas ses rêves de liberté..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 22:30:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant Centre Culturel Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An original evening with two acoustic concerts set against a backdrop of paintings and mosaics.

SamDmatt is a lively duo, a meeting between the sparkling Julie with her exceptional voice and blues-man Patrick on guitar.

A mix of glitter and rum to sparkle with original compositions and surprising covers, drawing us into their good humor and complicity!

DAN BRED: singer-songwriter, his musical universe, with multiple sources of inspiration, delivers us in acoustic version accompanied by the percussionist Xavier, his glance on the society, the love, the sharing.

Letting go without letting go of anything, especially your dreams of freedom.

Una velada original con dos conciertos acústicos sobre un fondo de pinturas y mosaicos.

SamDmatt es un dúo animado, un encuentro entre la chispeante Julie con su voz excepcional y el bluesman Patrick a la guitarra.

Una mezcla de purpurina y ron para hacer brillar composiciones originales y versiones sorprendentes, ¡atrayéndonos hacia su buen humor lleno de complicidad!

DAN BRED: cantautor, su universo musical, con múltiples fuentes de inspiración, nos entrega en versión acústica acompañado por el percusionista Xavier, su mirada sobre la sociedad, el amor, el compartir.

Déjate llevar sin renunciar a nada, especialmente a tus sueños de libertad.

Ein origineller Abend mit zwei akustischen Konzerten, die als Kulisse Malerei und Mosaik haben werden.

SamDmatt ist ein peppiges Duo, eine Begegnung zwischen der quirligen Julie mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und dem Bluesman Patrick an der Gitarre.

Eine Mischung aus Glitzer und Rum, um Originalkompositionen und überraschende Coverversionen zum Glitzern zu bringen, die uns in ihrer guten Laune voller Komplizenschaft mitreißen!

DAN BRED: Autor, Komponist und Interpret, sein musikalisches Universum mit vielfältigen Inspirationsquellen vermittelt uns in einer akustischen Version, begleitet vom Perkussionisten Xavier, seinen Blick auf die Gesellschaft, die Liebe und das Teilen.

Das Loslassen, ohne etwas loszulassen, vor allem nicht seine Träume von Freiheit.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Limoges Métropole