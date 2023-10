Caroline ESTREMO 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 30 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Alors voilà, on m’a dit de pitcher mon spectacle pour donner envie aux gens de venir me voir sur scène. Et c’est Là que j’ai paniqué.

J’ai regardé ma femme qui m’a dit » Débrouille-toi « , puis j’ai regardé ma mère qui m’a dit » De toute façon tu ne m’écoutes jamais « . Et c’est vrai que je ne l’écoute pas ma mère, pourtant je la revois encore me dire : » Infirmière aux Urgences… tu es sûre de toi ».

Je suppose qu’elle tentait de me prévenir et de me préparer à… À quoi ?

Accrochez-vous, je vous raconte l’histoire d’une monumentale claque !

Prêts ? Oui ?!…Parce que moi je ne l’étais pas !

Caroline Estremo

(Avec Polyglotte Prod.).

2023-11-30 fin : 2023-11-30 22:00:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant Centre culturel Jean-Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



So I was told to pitch my show to make people want to come and see me perform. And that’s when I panicked.

I looked at my wife who said « You’re on your own », then I looked at my mother who said « You never listen to me anyway ». And it’s true that I don’t listen to my mother, yet I can still see her saying to me: « Nurse in the ER… you’re sure of yourself ».

I suppose she was trying to warn me and prepare me for… For what?

Hang on, I’m telling you the story of a monumental slap in the face!

Are you ready? Yes?!…Because I wasn’t!

Caroline Estremo

(With Polyglotte Prod.)

Así que me dijeron que presentara mi espectáculo para que la gente quisiera venir a verme al escenario. Y entonces me entró el pánico.

Miré a mi mujer, que me dijo: « Estás solo », y luego miré a mi madre, que me dijo: « De todas formas, nunca me haces caso ». Y es cierto que no escucho a mi madre, pero aún puedo verla diciéndome: « Enfermera de urgencias… estás tan segura de ti misma ».

Supongo que intentaba advertirme y prepararme para… ¿Para qué?

Espera, ¡te estoy contando la historia de una bofetada monumental!

¿Estás preparado? ¡Porque yo no lo estaba!

Caroline Estremo

(Con Polyglotte Prod.)

Ich sollte meine Show pitchen, um den Leuten Lust zu machen, mich auf der Bühne zu sehen. Und da geriet ich in Panik.

Ich schaute meine Frau an, die mir sagte: « Finde es heraus », und dann schaute ich meine Mutter an, die mir sagte: « Du hörst mir sowieso nie zu ». Und es stimmt, dass ich meiner Mutter nicht zuhöre, aber ich sehe sie noch vor mir, wie sie zu mir sagt: « Krankenschwester in der Notaufnahme … du bist dir deiner Sache sicher ».

Ich nehme an, sie wollte mich warnen und mich darauf vorbereiten… Worauf?

Halten Sie sich fest, ich erzähle Ihnen die Geschichte einer monumentalen Ohrfeige!

Sind Sie bereit? Ja?!!!Denn ich war es nicht!

Caroline Estremo

(Mit Polyglotte Prod.)

