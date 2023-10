CLIM 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 28 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

CLIM est une femme qui capitalise sur le changement climatique.

Dans un assemblage de faits historiques et d’éléments fictionnels, en puisant dans les mythes aussi bien que dans l’actualité, CLIM est une fresque énergique et féroce, faisant de l’interprète une sorte de transfiguration de Pandore et de Godzilla et de CLIM un fossile venu du futur.

« Nous pensons CLIM comme un endroit possible de rencontre avec le jeune spectateur. Il y a pour nous un pont sensible évident entre l’état de bouleversement planétaire où nos repères vacillent et celui de l’adolescence.

Nous voulons questionner avec eux le changement climatique avant tout comme un changement intime à travers la conscience d’un caractère partagé : notre vulnérabilité.

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail : expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7).

2023-11-28 fin : 2023-11-28 21:00:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant Centre culturel Jean-Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



CLIM is a woman who capitalizes on climate change.

A blend of historical fact and fiction, drawing on both myth and current events, CLIM is an energetic and ferocious fresco, turning the performer into a kind of transfiguration of Pandora and Godzilla, and CLIM into a fossil from the future.

« We see CLIM as a possible meeting place for young spectators. For us, there’s an obvious, sensitive bridge between the state of global upheaval, where our reference points are wavering, and that of adolescence.

We want them to question climate change above all as an intimate change, through awareness of a shared characteristic: our vulnerability.

Reservations on 05 55 77 37 50 or by e-mail: expression7@wanadoo.fr

(Suggested by Expression 7)

CLIM es una mujer que saca partido del cambio climático.

CLIM es un fresco enérgico y feroz, que combina hechos históricos y elementos de ficción, recurriendo tanto a mitos como a acontecimientos actuales, convirtiendo a la intérprete en una especie de transfiguración de Pandora y Godzilla, y a CLIM en un fósil del futuro.

« Vemos CLIM como un posible lugar de encuentro para los jóvenes espectadores. Para nosotros, existe un puente evidente y sensible entre el estado de agitación mundial, en el que nuestros puntos de referencia se tambalean, y el de la adolescencia.

Queremos que se cuestionen el cambio climático sobre todo como un cambio íntimo, a través de la toma de conciencia de una característica compartida: nuestra vulnerabilidad.

Reservas en el 05 55 77 37 50 o por correo electrónico: expression7@wanadoo.fr

(Sugerido por Expresión 7)

CLIM ist eine Frau, die aus dem Klimawandel Kapital schlägt.

In einer Mischung aus historischen Fakten und fiktionalen Elementen, die sowohl auf Mythen als auch auf aktuelle Ereignisse zurückgreifen, ist CLIM ein energisches und heftiges Fresko, das die Darstellerin zu einer Art Verklärung von Pandora und Godzilla und CLIM zu einem Fossil aus der Zukunft werden lässt.

« Wir sehen CLIM als einen möglichen Ort der Begegnung mit jungen Zuschauern. Für uns gibt es eine offensichtliche sensible Brücke zwischen dem Zustand des globalen Umbruchs, in dem unsere Orientierungspunkte ins Wanken geraten, und dem der Adoleszenz.

Wir wollen mit ihnen den Klimawandel vor allem als eine intime Veränderung hinterfragen, indem wir uns einer gemeinsamen Eigenschaft bewusst werden: unserer Verletzlichkeit.

Reservierungen unter 05 55 77 37 50 oder per E-Mail: expression7@wanadoo.fr

(vorgeschlagen von Expression 7)

