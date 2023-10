La Nouvelle scène France Bleu 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 24 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

La nouvelle scène musicale, les talents de demain, aujourd’hui.

L’incontournable Nouvelle Scène musicale France Bleu s’arrête à Jean Gagnant le temps d’une soirée ouverte au public. Venez découvrir les univers d’artistes locaux issus du domaine de la musique..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:00:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant Centre Culturel Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The new music scene, tomorrow’s talent, today.

France Bleu’s inescapable Nouvelle Scène musicale stops off at Jean Gagnant for an evening open to the public. Come and discover the world of local music artists.

La nueva escena musical, el talento del mañana, hoy.

La ineludible Nouvelle Scène musicale de France Bleu hace escala en Jean Gagnant para una velada abierta al público. Venga a descubrir el universo de los artistas musicales locales.

Die neue Musikszene, die Talente von morgen, heute.

Die unumgängliche Nouvelle Scène musicale France Bleu macht für einen öffentlich zugänglichen Abend Halt in Jean Gagnant. Entdecken Sie die Welten lokaler Künstler aus dem Musikbereich.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Limoges Métropole