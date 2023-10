Maya Ongaku + Mong Tong 7 Avenue Jean Gagnant Limoges, 8 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Maya Ongaku, trio né sur l’île japonaise d’Enoshima, expérimente une musique spontanée (自然発生 (shizen hassei)), étrangement envoûtante.

Son psych-folk acoustique se décline avec de nombreux instruments (cuivres, orgues, guitares, flûtes et triangle…) et a trouvé une oreille attentive auprès du label Guru Guru Brain des Kikagaku Moyo qui vient de sortir son premier album, Approch to Anima.

Il est aussi question de psychédélisme chez les taïwanais de Mong Tong. Avec ses influences 60’s / 70’s d’Asie du sud-est, ses rythmes hypnotiques, son aisance technique, le duo cultive l’art de la mise en scène en jouant les yeux bandés.

Un concert Megablast et la Fédération Hiero..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 00:00:00. EUR.

7 Avenue Jean Gagnant Centre Culturel Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Maya Ongaku, a trio born on the Japanese island of Enoshima, experiments with spontaneous music (???? (shizen hassei)).

Their acoustic psych-folk, featuring a wide range of instruments (brass, organ, guitar, flute and triangle), has found a sympathetic ear on Kikagaku Moyo?s Guru Guru Brain label, which has just released their debut album, Approch to Anima.

Psychedelia is also in the air with Taiwanese band Mong Tong. With their 60s/70s Southeast Asian influences, hypnotic rhythms and technical ease, the duo cultivate the art of blindfolded staging.

A Megablast and Hiero Federation concert.

Maya Ongaku, un trío nacido en la isla japonesa de Enoshima, experimenta con música espontánea (???? (shizen hassei)) que resulta extrañamente hechizante.

Su psych-folk acústico cuenta con una amplia gama de instrumentos (metales, órgano, guitarra, flauta, triángulo, etc.) y ha sido seleccionado por el sello Guru Guru Brain de Kikagaku Moyo, que acaba de publicar su álbum de debut, Approch to Anima.

El grupo taiwanés Mong Tong es otro conjunto psicodélico. Con sus influencias del sudeste asiático de los años 60/70, sus ritmos hipnóticos y su soltura técnica, el dúo cultiva el arte de la puesta en escena tocando con los ojos vendados.

Un concierto de Megablast y Hiero Federation.

Maya Ongaku, ein Trio, das auf der japanischen Insel Enoshima geboren wurde, experimentiert mit einer spontanen Musik (???? (shizen hassei)), die auf seltsame Weise fesselnd ist.

Ihr akustischer Psych-Folk wird mit zahlreichen Instrumenten (Bläsern, Orgeln, Gitarren, Flöten und Triangel?) gespielt und fand ein offenes Ohr beim Label Guru Guru Brain von Kikagaku Moyo, der gerade sein erstes Album, Approch to Anima, herausgebracht hat.

Auch bei Mong Tong aus Taiwan ist von Psychedelik die Rede. Mit ihren 60?s / 70?s-Einflüssen aus Südostasien, ihren hypnotischen Rhythmen und ihrer technischen Gewandtheit pflegt das Duo die Kunst der Inszenierung, indem es mit verbundenen Augen spielt.

Ein Konzert von Megablast und der Hiero Federation.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Limoges Métropole